Compagnoni sicuro: «Juventus-Inter? Pari va bene ad entrambe, motivo»

L’Inter sarà ospite della Juventus domenica sera alle 20:45. Secondo il giornalista Maurizio Compagnoni, intervenuto su Sky Sport 24, assisteremo ad una partita bloccata

SFIDA – Queste le considerazioni di Compagnoni: «L’Inter è lì dove deve stare, secondo me era la grande favorita alla vigilia del campionato assieme al Napoli che però ha avuto vicissitudini. La Juventus è contatissima a centrocampo. Darmian sta facendo una grandissima stagione. Fuori Pavard, dentro lui la coperta è un pochino corta al livello di difensori. Ricordiamoci che in passato, in situazioni d’emergenza, Inzaghi ha spostato Dimarco in difesa sulla sinistra. Qualche problemino numerico l’ha anche l’Inter, ma inferiore rispetto a quella di Allegri. Juventus-Inter? Pari non sarebbe disprezzabile per entrambe. I nerazzurri manterrebbero la vetta, la Juventus resterebbe a -2. Questa situazione potrebbe autorizzare a credere in una partita con due squadre prudenti, una partita tattica dove il primo obiettivo potrebbe essere quello di non perdere, un po’ quello che è successo nell’ultimo Derby di Roma»