Compagnoni: «Rinunciare a Sanchez un autogol. Domenica, lui e Dzeko»

Sanchez è in un ottimo momento di forma dopo l’assist realizzato per il gol di D’Ambrosio in Empoli-Inter. Per Compagnoni, dagli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, il cileno dovrà fare coppia con Dzeko contro l’Udinese

GRAN MOMENTO − Maurizio Compagnoni non ha dubbi sull’utilizzo o meno del cileno: «L’Alexis Sanchez ammirato ad Empoli non può restare fuori, rinunciare a lui sarebbe un autogol, mi aspetto lui in coppia con Edin Dzeko contro l’Udinese. I numeri dicono che la coppia Lautaro Martinez-Sanchez sia ben assortita. Simone Inzaghi ha però diverse alternative come Joaquin Correa che l’Inter ha pagato 30 milioni. Ha quattro giocatori che stanno bene insieme, come li metti giocano, forse meno Correa con l’attaccante del Cile».