Biasin: «Rinnovo Marotta tra Natale-gennaio. Nel breve, Zhang non cede»

Il rinnovo di Marotta sembra ormai cosa fatta. Secondo Biasin, in collegamento su QSVS, l’accordo ci sarà tra Natale e inizio gennaio. Il pensiero del giornalista su Zhang e sulle sue dichiarazioni

MAROTTA E SOCIETÀ − Biasin aggiorna sul rinnovo di Marotta e sulla situazione di Zhang: «Il management sta lavorando per dare ancor più serenità dopo il periodo complicato. Beppe Marotta ha trovato un accordo con la società e la famiglia Zhang, accordo di ulteriori tre anni e lascia i tifosi dell’Inter un buon sapore perché con lui sono arrivati successi e risultati importanti. Rinnovo tra Natale e inizio gennaio. Steven Zhang non ha mai cambiato le sue dichiarazioni, un certo tipo di propaganda ha parlato di altre alternative. Chiaro che bisogna sistemare il business plan, sul medio periodo si arriverà penso ad una cessione al fondo Oaktree ma nell’immediato no. Secondo me Zhang vuole proseguire e le voci sul fondo Pif sono infondate».