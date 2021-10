Inter-Udinese, Lautaro Martinez a rischio panchina. Duello Correa-Sanchez

Inter-Udinese si avvicina. Dopo il rinnovo di contratto, Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina contro i friulani. In auge, il ballottaggio tra Correa e Sanchez

ULTIME − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha fatto il punto in merito all’attacco in Inter-Udinese: «Argentini sempre importanti come Lautaro Martinez che ha rinnovato fino al 2026, fa progressi di prospettiva, forza e contrattuale. Potrebbe partire dalla panchina contro l’Udinese, probabile che ci sia Edin Dzeko. Poi uno tra Joaquin Correa o Alexis Sanchez. Da quando è partito titolare è stato sempre protagonista Sanchez, quando è in condizione ci fa vedere sempre importanti spunti».