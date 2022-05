Colonnese: «Scudetto? Più perso dall’Inter, due gare hanno tolto energie»

Francesco Colonnese, ospite negli studi di Calcio Totale su Rai Sport, si è concentrato sulle responsabilità dell’Inter per non aver vinto lo Scudetto

NESSUN DUBBIO − Colonnese ritiene che lo Scudetto è stato vinto dai rossoneri più per colpa dell’Inter: «Scudetto perso dall’Inter o vinto dal Milan? Secondo me l’ha perso l’Inter, soprattutto a cavallo delle due partite di Champions League. L’Inter aveva un vantaggio che poteva amministrare ma queste due partite hanno tolto tante energie all’Inter. Poi il Milan è stato bravo vincendo le ultime, tutti dicevano che non era facile».