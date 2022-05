Cattelan: «Dybala all’Inter? Vi dico come proverò a convincerlo»

Cattelan, presentatore TV e noto tifoso dell’Inter, in panchina nel corso della sfida di beneficenza organizzata da Samuel Eto’o a San Siro ha parlato del futuro di Paulo Dybala.

CONVINCERE DYBALA – Alessandro Cattelan, in panchina a San Siro per il match di beneficenza, ha parlato del futuro dell’argentino e dell’interesse dell’Inter: «Javier Zanetti e Piero Ausilio hanno parlato con Paulo Dybala? Se lo incrocio gli dico: “Guarda Paulino come ti abbiamo applaudito e come ti vogliamo bene”. Però vedo che lui e Francesco Totti si passano sempre la palla, quindi secondo me stanno provando a convincerlo (ride, ndr)».