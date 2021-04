Colonnese: «Politano da ex Inter non farà rimpiangere Lozano»

Francesco Colonnese – ex difensore di Napoli e Inter -, ha parlato a “Napolimagazine.com” della sfida di domani sera, concentrandosi particolarmente sull’ex di serata: Matteo Politano.

NESSUN RIMPIANTO – Francesco Colonnese ha parlato in questi termini della sfida di domani sera tra Napoli e Inter: «La squalifica di Lozano è di sicuro importante, però c’è Politano che è un ex e in genere gli ex giocano grandi gare. Sta avendo un buon rendimento e non credo che farà rimpiangere Lozano. Non solo la sfida di domani contro l’Inter sarà importante per il Napoli, ma saranno otto gare fondamentali per recuperare i punti rispetto a chi è davanti per la Champions League».