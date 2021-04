In attesa di Napoli-Inter di domani (vedi QUI le ultime sulla formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo Stadio Diego Armando Maradona (al tempo ancora Stadio San Paolo), terminato per 1-3 con una grande prova dei due attaccanti nerazzurri.

STRISCIA NEGATIVA SPEZZATA – Il 6 gennaio 2020 allo Stadio San Paolo (ora Stadio Diego Armando Maradona) va in scena Napoli-Inter, l’ultimo precedente giocato nel capoluogo campano dalle due squadre. I nerazzurri, che non vincono su questo campo dal lontano 1997, affrontano la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Dopo soli 14 minuti di gioco, Romelu Lukaku sfrutta un errore di Giovanni Di Lorenzo e con una botta di sinistro infila il pallone dello 0-1. Un altro sinistro potentissimo di Lukaku, al 33′, si rivela nuovamente letale anche grazie alla complicità di Meret (che domani sarà in campo, vista l’assenza per infortunio di David Ospina): 0-2. I partenopei non ci stanno e, prima della fine del primo tempo, trovano il gol di Arkadiusz Milik che accorcia le distanze. Nella ripresa, però, sono ancora i nerazzurri a rendersi pericolosi e al 62′ Lautaro Martinez chiude i giochi, siglando il gol del definitivo 1-3 con un tocco da distanza ravvicinata. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.