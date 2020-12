Colonnese: “Inter, stasera importante una cosa. La difesa…”

Francesco Colonnese Inter

Colonnese è intervenuto in collegamento con Inter TV nel prepartita di Borussia Monchengladbach-Inter. Il difensore ha spiegato cosa servirà fare fra mezz’ora nella decisiva partita di Champions League.

CAMBI DIETRO – Francesco Colonnese analizza la formazione di Borussia Monchengladbach-Inter partendo dalla difesa: «È giusto, sono i tre difensori che secondo me meglio possono giocare nella difesa a tre. Milan Skriniar è destro, Alessandro Bastoni è mancino e Stefan de Vrij è il libero staccato, sa fare tutto. È la difesa titolare, che l’anno scorso ha dato più continuità, quindi penso sia giusto che proseguano loro».

PRESSIONI – Colonnese parla della necessità di vincere per non essere eliminati: «L’abbiamo avuto uguale quando dovevamo vincere col Real Madrid ventidue anni fa. È chiaro che queste sono partite dove conta tantissimo la concentrazione, entrare così e non sbagliare nulla. Col Real Madrid l’Inter si è trovata sotto dopo pochi minuti, quindi la partita è iniziata male. È importante l’approccio psicologico: devi entrare in campo sapendo che devi vincere e non sbagliare nulla. Devi fare una partita perfetta, sotto tutti i punti di vista».