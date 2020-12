Condò: “Inter, Conte leader da guerra! Patto di Villa Bellini terminato”

Paolo Condò

Paolo Condò, giornalista ed opinionista di “Sky Sport”, ha presentato la gara tra Borussia Monchengladbach e Inter, decisiva per il cammino europeo dei nerazzurri

DENTRO O FUORI – Vincere o morire: l’Inter deve superare il Borussia Monchengladbach per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Paolo Condò, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato così il momento storico dei nerazzurri: «Antonio Conte ha riacceso la radio dopo Sassuolo-Inter. Il tecnico ha ripetuto quello che aveva detto dopo l’Atalanta, nell’ultima di Serie A dello scorso anno, decretando la conclusione del patto di Villa Bellini. Nella durezza dei suoi argomenti, ha dimostrato di avere nuovamente quella grinta che lo contraddistingue. Permettetemi di dire che ci sono leader in tempo di pace e di guerra, Conte in tempo di pace non funziona».