Colonnese: «L’Inter è la squadra più forte, parte da un lavoro pregresso»

Francesco Colonnese, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” dell’Inter. Secondo l’ex difensore, i nerazzurri sono ancora la squadra da battere poiché partono da un lavoro pregresso

PIÙ FORTE − Questo il pensiero di Colonnese: «Per me l’Inter è la squadra più forte. Parte da un lavoro pregresso, non ha cambiato il sistema di gioco, Simone Inzaghi ha le idee di Antonio Conte anche se con una filosofia diversa. Il pezzo forte della squadra è rimasta cosi com’era, la difesa è quella dell’anno scorso, Marcelo Brozovic davanti la difesa è fondamentale, Nicolò Barella idem e davanti Lautaro Martinez. Ha le alternative forti e secondo me è la squadra da battere».