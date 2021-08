Verona-Inter, quarta seduta settimanale per i gialloblù: il programma svolto

Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco ha svolto oggi la quarta seduta settimanale in vista del match contro i Campioni d’Italia. Di seguito il programma svolto

LA SFIDA SI AVVICINA – Verona-Inter si giocherà domani alo stadio “Bentegodi”, sfida valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa), ha effettuato oggi il quarto allenamento settimanale svolgendo le seguenti attività: attivazione, partite a tema e tattica.

Fonte: hellasverona.it