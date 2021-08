Di Francesco: «Inter, squadra da scudetto. Simeone sarà disponibile»

Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa pre Verona-Inter, ritiene i nerazzurri una squadra da scudetto. Il tecnico scaligero ha comunicato la disponibilità del neo acquisto Simone in vista della gara di domani

FORTISSIMA − Queste le parole di Di Francesco sull’Inter: «Sì, una delle squadre più forti, se non la più forte. Sicuramente ancora una squadra da scudetto. Ho visto la partita contro il Genoa, e la cosa che mi ha impressionato di più è la forza mentale che hanno mantenuto, la voglia di far vedere che sono sempre forti, nonostante il cambio di allenatore e la cessione di Romelu Lukaku. Hanno comunque preso Edin Dzeko, che conosco bene per averlo allenato: è un giocatore che può metterti in difficoltà in ogni momento della partita».

DISPONIBILE − Il tecnico gialloblu ha parlato anche di Simeone: «Sono felice dell’arrivo di Giovanni perché credo sia il profilo giusto per il Verona. È un attaccante che per le sue caratteristiche sposa perfettamente la mentalità di tutto il nostro ambiente. È un giocatore combattivo, tenace ed è arrivato con grande entusiasmo e voglia di far bene. Non si è ancora allenato con noi, ma sarà disponibile per la partita contro l’Inter».

Fonte: Hellas Verona.it