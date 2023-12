Colonnese: «Inter, Sanchez al massimo 10 minuti! Arnautovic…»

L’Inter dopo il pari della Juventus a Genova non è costretta a vincere per mantenere la vetta ma certamente ha una ghiotta occasione per allungare sui bianconeri. Colonnese, ex nerazzurro, sottolinea proprio l’aspetto della pressione. Poi si schiera dalla parte di Inzaghi sul discorso del turnover i Champions League che tanto ha fatto discutere. Di seguito il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24

FIATO SUL COLLO – L’Inter scende in campo stasera all’Olimpico contro la Lazio. Francesco Colonnese, ex nerazzurro, sottolinea l’aspetto della pressione: «È la prima volta che l’Inter non gioca per la vetta, nel senso che non deve vincere a tutti i costi come nelle ultime partite. Con il fiato sul collo ha sempre fatto bene, vediamo se stasera riuscirà ad avere la concentrazione giusta. La Lazio negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà l’Inter, è un’ottima squadra, sta facendo benissimo in Champions League dove ha avuto anche un po’ di fortuna. Per l’Inter non sarà facile ma è una partita importante».

SEGNALI – Colonnese spezza poi una lancia a favore di Simone Inzaghi riguardo al turnover effettuato contro la Real Sociedad: «Io sono dalla parte di Inzaghi e dico, essendo stato in squadre importanti, che quando si ha una rosa così forte e sostituti come Frattesi che è tra i migliori centrocampisti italiani, non ha dato un’alternativa di basso livello. Io dico che se vuoi tenere il gruppo unito ci sono delle situazioni in cui devi dare spazio a giocatori che reputi all’altezza della situazione. Sono segnali che dai allo spogliatoio. Meglio farlo con l’Udinese? Non è la stessa cosa, chi ha giocato a calcio sa che la Champions League ti dà qualcosa in più. Io ho avuto Mancini ed Eriksson alla Lazio e quando c’era da alternare i grandi giocatori lo facevano».

SQUADRA CHE VINCE… – Colonnese fa una considerazione sulle possibili mosse di mercato a gennaio: «Non lo so, tutti dicono che a destra manca qualcosa però io dico che lì c’è Darmian che può fare bene. Poi l’Inter ha preso Pavard, quindi non lo so. Ora c’è questa assenza di Cuadrado ma l’anno scorso lì l’Inter è andata avanti con Dumfries e Darmian, che ci sono anche quest’anno. Io andrei avanti con quelli che ho anche perché a gennaio non è facile trovare giocatori di assoluto livello. Non è semplice nemmeno inserirlo nello spogliatoio».

BOCCIATI – Colonnese, per finire, dice la sua sulle seconde linee in attacco: «In attacco devo capire se Sanchez e Arnautovic sono all’altezza di dare certezze, secondo me no. E quindi devi comprare. Non me ne voglia nessuno, ma se una squadra come il Bologna ha fatto benissimo senza Arnautovic e lo manda via, ho grossi dubbi su di lui. Sanchez secondo me può giocare dieci minuti/un quarto d’ora, ma non danno certezze di poter sostituire i titolari».