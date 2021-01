Colonnese: Â«Barella sa fare tutti i ruoli. La Juventus ha un problemaÂ»

Colonnese: «Barella sa fare tutti i ruoli. La Juventus ha un problema»

Francesco Colonnese Inter

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato di Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro autore di un’ottima prestazione contro la Juventus

CENTROCAMPISTA – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte di Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, sul centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella. «Il centrocampista più forte in Italia? E’ un giocatore vero, è forte, sa fare tutti i ruoli a centrocampo. E’ migliorato tanto nell’ultimo anno, è un giocatore europeo».

BIANCONERI – Colonnese sulla Juventus, sconfitta dalla squadra nerazzurra domenica. «Nella Juve non si capisce il modulo. Dall’inizio dell’anno ho visto alternarsi tanti giocatori in più ruoli. Non c’è ancora uno schema tattico chiaro. Vedo tanti giocatori fuori ruolo. Forse la società ancora non ha capito la situazione. Il problema c’è».