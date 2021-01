Udinese, non solo Inter: Gotti prima dovrÃ  vedersela con l’Atalanta

Udinese, non solo Inter: Gotti prima dovrà vedersela con l’Atalanta

Luca Gotti Udinese

L’Udinese in soli pochi giorni di distanza dovrà vedersela contro Atalanta e Inter. Qui si deciderà anche il futuro del tecnico Luca Gotti. Le ultime di formazione dal campo sportivo bianconero.

LE ULTIME – L’Udinese sabato pomeriggio alle 18 dovrà vedersela con l’Inter, forte della vittoria contro la Juventus campione d’Italia. Prima ancora però, dovrà vedersela contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini in particolare domani alle 15. La sfida lo scorso dicembre era stata rinviata per maltempo. Queste partite saranno decisive in particolare per il futuro del tecnico Luca Gotti, che in questa stagione ha totalizzato solamente quattro vittorie e ben nove sconfitte. Attualmente quindicesimo in classifica, non sarà facile gestire le forze fisiche e mentali considerando gli uomini a disposizione. Ieri la squadra si è allenata nel pomeriggio con alcune esercitazioni tattiche in vista della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico schiererà la formazione migliore considerando anche l’assenza in difesa di Bram Nuytinck, che a detta del tecnico non ci sarà neanche per la sfida casalinga contro l’Inter (vedi QUI).