Colomba: “Scudetto, tutto aperto. Inter solida, Juventus in difficoltà”

Condividi questo articolo

Franco Coloba, ex tecnico del Bologna tra le altre, ha parlato ai microfoni di “Radio Sportiva”. La lotta scudetto tra i temi trattati: i problemi della Juventus e le potenzialità dell’Inter di Antonio Conte

FINO ALLA FINE – L’emergenza Coronavirus ha inevitabilmente spostato l’attenzione dalla lotta scudetto e dal campionato. Ma il ritorno in campo impone normalità, o almeno una parvenza della stessa. Ecco perché le difficoltà della Juventus, lo stato di forma eccellente della Lazio e la compattezza dell’Inter sono tornati temi caldi. Ne ha parlato Franco Colomba, ex tecnico del Bologna e del Napoli tra le altre, ai microfoni di “Radio Sportiva”: «Per lo scudetto è ancora tutto in gioco, non vedo grandi differenze tra le contendenti. Di sicuro la Lazio è sulle ali dell’entusiasmo, l’Inter è solida, mentre la Juventus appare in difficoltà ma sa sempre come ritrovarsi e lo ha dimostrato».