Collovati: «Italia? Preoccupa il ricambio in difesa. Bastoni futuro? Sì»

Fulvio Collovati, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” ha parlato della nazionale italiana dopo il pareggio di ieri nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’ex difensore di Milan e Inter esprime preoccupazioni per il ricambio generazionale in difesa, ma ha fiducia nell’interista Alessandro Bastoni.

I RICAMBI IN DIFESA – Collovati mostra un po’ di preoccupazione per il ricambio generazionale nella difesa della Nazionale italiana a causa dell’età ormai avanzata dei titolari, ma ritiene il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni possa essere senza dubbio una colonna del futuro per la retroguardia azzurra: «Mi preoccupa il ricambio generazionale in difesa. Non possiamo affidarci ancora per tanti anni a Bonucci e Chiellini, in Qatar ci saranno, ma dopo? Bastoni può essere il ricambio del futuro? Lui sì».