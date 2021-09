Nazionali, Dumfries verso una maglia da titolare con i Paesi Bassi

Denzel Dumfries ha avuto solo una manciata di minuti nell’ultimo impegno della Nazionale dei Paesi Bassi in casa della Norvegia. L’esterno dell’Inter dovrebbe giocare titolare domani contro il Montenegro, accumulando minuti anche in funzione nerazzurra.

Tra i tanti Nazionali dell’Inter impegnati come protagonisti in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali, per il momento non c’è Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha infatti giocato solo una manciata di minuti nel pareggio per 1-1 che gli orange hanno ottenuto nell’ultimo impegno in casa della Norvegia. Per l’ex PSV Eindhoven però ci potrebbe essere l’occasione nell’impegno di domani contro il Montenegro. Secondo Andrea Paventi per “Sky Sport” il commissario tecnico dei Paesi Bassi Van Gaal dovrebbe infatti schierare l’interista dal primo minuto nella sfida di domani contro la selezione balcanica. Un’occasione anche per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi di poter valutare i progressi del giocatore in vista del suo inserimento nello scacchiere nerazzurro.