Collovati: «Inter la migliore squadra, poi vedo tre inseguitrici alla pari»

Collovati è convinto, a maggior ragione dopo lo 0-0 di Bergamo, che sia l’Inter la squadra migliore della Serie A. L’ex difensore nerazzurro, durante Calcio Totale su Rai 2, mette le inseguitrici alla pari.

AL TOP – Fulvio Collovati valuta la gara di domenica sera a Bergamo come molto positiva per la capolista: «In Atalanta-Inter l’Atalanta se l’è giocata la partita, bisogna stare attenti. Se consideriamo l’Inter come la miglior squadra del campionato, e deve recuperare una partita quindi potrebbe andare a +5, penso che le altre tre siano inseguitrici. Non le reputo favorite per vincere lo scudetto, ma le reputo inseguitrici tutte e tre alla pari».