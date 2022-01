Prima Pagina IN Edicola: rabbia Milan per Serra, Inter a +2. Domani l’Empoli

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milan, effetto Serra. Clamoroso errore dell’arbitro nel finale: tolto il 2-1 ai rossoneri. Lo Spezia passa al 96′ a San Siro (1-2): fa festa l’Inter, che resta in vetta. Spalletti accorcia sulle milanesi: «Ma gestiti male gli ultimi venti minuti». Eriksen in Premier League per inseguire il Mondiale.

TUTTOSPORT

Ottavi Coppa Italia, domani Inter-Empoli. Effetto Serra rabbia Milan. Blitz Spezia al 96′, ma tre minuti prima l’arbitro fischia un fallo su Rebic e non concede il vantaggio a Messia che segna. Inter a +2.