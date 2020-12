Cittadella-Spal 2-0, Esposito entra dalla panchina: in campo solo 9 minuti

Sebastiano Esposito SPAL

Cittadella-Spal 2-0, la squadra allenata da Venturato ferma quella allenata da Marino, in piena corsa scudetto. Per il giovane Sebastiano Esposito solo nove minuti nel secondo tempo.

POCHI MINUTI – Il Cittadella-Spal 2-0, brusco stop della squadra allenata da Pasquale Marino che impatta contro la formazione allenata dal tecnico Roberto Venturato. Cittadella avanti al 66′ con Proia. Sebastiano Esposito – giovane attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito alla Spal – entra all’81. Per lui solo otto minuti in campo ma Gargiulo all’88’ chiude definitivamente i conti. La Spal resta comunque in piena corsa per la vittoria del campionato, attualmente terza in classifica a quota 21 punti.