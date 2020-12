Eriksen trequartista o mezzala in Cagliari-Inter? Conte ha pochi dubbi

Photo 192013189

Eriksen è tra i candidati per una maglia da titolare in Cagliari-Inter. Il centrocampista danese può sfruttare al meglio l’emergenza a centrocampo dopo il buon finale contro lo Shakhtar Donetsk. A Conte il compito di cucirgli addosso un ruolo da protagonista

POSIZIONE IN CAMPO – Le quotazioni di Christian Eriksen sono in rialzo. Il centrocampista danese è in netto vantaggio su Stefano Sensi, ma il vero ballottaggio è con Nicolò Barella, a cui è difficile rinunciare anche a mezzo servizio. Domani mattina Antonio Conte scioglierà ogni dubbio sul centrocampo che schiererà a Cagliari, intanto è giusto anticipare un tema. Se Eriksen giocasse titolare, con che modulo scenderebbe in campo l’Inter? Le recenti parole di Conte sul ruolo del numero 24 dell’Inter lasciano pochi dubbi: trequartista nel 3-4-1-2. Se Eriksen giocasse da mezzala nel 3-5-2, sarebbe una vera sorpresa. Gradita sorpresa. Anche se molto dipenderà dall’utilizzo o meno di Alexis Sanchez in Cagliari-Inter: nelle gerarchie sulla trequarti, il cileno è il primo sulla lista di Conte.