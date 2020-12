Sorbi: “Florentia-Inter 1-0? Amaro in bocca. Nostra disattenzione”

Attilio Sorbi Inter Women

Florentia San Gimignano-Inter 1-0 (QUI il report), di seguito le parole del tecnico Attilio Sorbi che si dice amareggiato per il risultato a per qualche disattenzione di troppo. Di seguito l’intervista di “Inter TV”.

“AMAREZZA” – Florentia San Gimignano-Inter 1-0, sconfitta per le ragazze dell’Inter Women allenate da Attilio Sorbi, che dopo la partita ha commentato così su Inter TV: «Florentia-Inter 1-0? Il risultato lascia molto l’amaro in bocca perché non meritavamo di perdere. Siamo andati in svantaggio su una nostra disattenzione. Abbiamo speso un sacco di energie in un campo molto difficile appesantito dalla pioggia, abbiamo creato delle occasioni ma che non siamo riusciti a sfruttare. Dal punto di vista del gioco c’è da fare i complimenti alle ragazze, non è sempre facile cercare di recuperare il risultato. Ci lascia molto amaro in bocca perché avremmo voluto non fare la sosta dopo un risultato negativo».

Fonte: Inter TV