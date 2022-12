Cilli: «Inter-Salisburgo, Mkhitaryan fra migliori in circolazione per 3 qualità»

Luca Cilli ha parlato di Henrikh Mkhitaryan a seguito dell’ottima prestazione nella partita di ieri tra la “sua” Inter e l’RB Salisburgo.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Luca Cilli su Henrikh Mkhitaryan dopo l’ottima prestazione di ieri in amichevole contro l’RB Salisburgo. “Centrocampista o trequartista non fa differenza, Mkhitaryan riesce sempre ad incidere. Per duttilità, abnegazione ed intelligenza tattica resta fra i migliori in circolazione. Ulteriore conferma nell’amichevole vinta dall’Inter“.

Fonte: Twitter Luca Cilli