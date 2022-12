Cecchi: «Conte non lo vedevo all’Inter, era tradimento! Convinto torni alla Juventus»

Cecchi è rimasto sorpreso quando tre anni fa Conte è andato all’Inter e ora pensa a un ritorno alla Juventus. Il giornalista ne ha parlato nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

BIS IN VISTA? – Stefano Cecchi si esprime su Antonio Conte: «Non lo vedevo all’Inter, perché nel momento in cui arriva alla Juventus incarna due cose. Uno che è bravo, l’altro è che dimostra l’amore per quei colori. Io sono convintissimo che torni alla Juventus, perché è il suo ambiente ideale. Perché non vedevo Conte all’Inter? Perché era un tradimento per quei colori. Se tu sei legato a una squadra interpreti non solo un fatto tecnico ma un’adesione a quel sentimento, peraltro riconosciuta dai tifosi».