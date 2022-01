Chirico: «Bonucci? Provocatore Inter non doveva essere lì. Valencia peggio»

Marcello Chirico, noto giornalista di fede juventina, è tornato a parlare dell’episodio tra Bonucci e Mozzillo in Supercoppa Italiana. Prendendo in parte le difese del difensore tramite un editoriale su ilbianconero.com.

EPISODIO – Questo il pensiero di Marcello Chirico: “Leonardo Bonucci ha sbagliato e infatti pagherà giustamente una multa salata per quella sua reazione. Bisogna capire cosa gli sia stato urlato per farlo sbroccare così. Il provocatore nerazzurro non avrebbe dovuto essere lì, a ridosso della panchina juventina, e infatti pure la società Inter è stata multata. Quello visto a San Siro non è stato di certo un bel siparietto, però in altri finali di partita abbiamo assistito anche a scene peggiori, con cazzotti e calci veri. Tipo l’indimenticabile rissa di Valencia”.

Fonte: ilbianconero.com – Marcello Chirico