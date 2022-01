Marianella: «Inter, sorteggio col Liverpool non gentile ma si può esaltare»

Marianella vede sfavorita l’Inter nel doppio confronto di Champions League col Liverpool, ma non spacciata. Il giornalista, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, trova un vantaggio che la squadra di Inzaghi dovrà fare proprio.

RIBALTARE IL PRONOSTICO – Massimo Marianella va sulla Champions League: «Quante possibilità ci sono per il passaggio del turno? Quando una grande squadra come l’Inter va a giocare nel doppio confronto non puoi mai dire poco. Meno del Liverpool, ovviamente, di passare il turno: assieme al Manchester City e al Bayern Monaco è fra le squadre migliori del pianeta. Il sorteggio non è stato gentile, però la forza può essere andare contropronostico ed esaltarti. Bisogna vedere chi c’è e chi non c’è, ti può anche dire un attimo bene. Ma onestamente il Liverpool è più forte».