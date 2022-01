Gentile: «Inter ha meno problemi di altri, è solo un caso? Dirigenza utile»

L’Inter sta facendo bene nonostante le pesanti cessioni di Lukaku e Hakimi, oltre all’inevitabile separazione da Eriksen. Secondo Riccardo Gentile, la dirigenza nerazzurra ha dimostrato di saper fare la differenza nei momenti di difficoltà. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

EGREGIO LAVORO – L’Inter, pur avendo rinunciato a Romelu Lukaku e Achraf Hakimi in estate, sta dando continuità al grande lavoro svolto la scorsa stagione da Antonio Conte. Riccardo Gentile spiega il punto di forza della dirigenza nerazzurra: «La dirigenza dell’Inter ha lavorato bene dando continuità, poi credo abbiano fatto bene anche in un momento complicato. Nei primi due anni con Conte in panchina la squadra è stata costruita nel modo giusto, spendendo anche parecchi soldi per giocatori importanti. Uno su tutti Romelu Lukaku. È nel momento delle difficoltà, però, che si vede l’utilità di un dirigente. Infatti, pur senza Lukaku e Hakimi, l’Inter sta confermando quello che aveva fatto la scorsa stagione. Hanno scelto bene perché Edin Dzeko ha 35 anni ma è in grado di fare la differenza e Denzel Dumfries, che secondo me non sarà mai Hakimi, piano piano sta crescendo. Simone Inzaghi ha la possibilità di scegliere tra sostituti di alto livello. L’Inter ha meno problemi degli altri, ma è solo un caso o dipende dallo staff e dalla preparazione atletica?»