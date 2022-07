Chierico: «Dybala-Inter? Importante per chiunque. Il dopo Totti alla Roma»

Dybala ancora è senza una squadra. L’Inter lo ha sedotto ma al momento non ha affondato il colpo. Anche la Roma ha fatto un pensierino sul ragazzo. Parla l’ex giallorosso Chierico a Tmw radio

UTILE A CHIUNQUE − Odoacre Chierico si è concentrato sul futuro di Dybala: «Credo che Paulo Dybala possa essere un innesto importante per tante squadre, non solo per l’Inter. Soprattutto per la Roma. Dopo Francesco Totti la Roma non ha più avuto un giocatore con queste caratteristiche, con tutto il rispetto per Lorenzo Pellegrini».