Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Milan Skriniar rimane il giocatore più gettonato a lasciare l’Inter. Nonostante l’incontro non positivo nelle ultime ore tra Inter e PSG, i francesi non mollano la presa (vedi articolo). In uscita anche Alexis Sanchez. Il giocatore potrebbe seguire Arturo Vidal al Flamengo. Così il vicepresidente del Mengao, Braz (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Arturo VIDAL (Flamengo, C)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A)

Calciomercato Inter LIVE

