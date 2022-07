Sanchez, Braz (Flamengo) non chiude: «Non dirò nulla. Potrebbe esserci…»

Sanchez si avvicina all’addio dall’Inter. Il cileno non rientra più nei piani tecnici ed economici dei nerazzurri. Sul giocatore c’è il Flamengo, con il vicepresidente Braz che non chiude le porte

DRIBBLA − Alexis Sanchez è finito nel mirino del Flamengo che dopo aver preso Vidal (manca l’annuncio ufficiale) tenta il doppio colpo cileno dall’Inter. Il vicepresidente Braz prova a dribblare le domande su El Nino Maravilla: «Su Alexis Sanchez non dirò nulla, non mi piace parlare di possibili trattative. Domani potrebbe esserci qualche opportunità di mercato, qualche situazione che si può valutare.. Quindi, oggi non ho intenzione di dire se ci sia o non ci sia qualcosa».

Fonte: O Globo