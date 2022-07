Bremer, ora l’Inter ha fretta: nuovo summit in settimana. La proposta − SI

L’Inter vuole accelerare per Bremer anche perché le concorrenti non stanno a guardare. Prossima settimana, atteso incontro tra Cairo ed entourage del giocatore. C’è un’idea di proposta

ACCELERARE − In caso andasse via Milan Skriniar (vedi articolo) almeno un altro difensore all’Inter arriverà. Tutto fa pensare sempre a Gleison Bremer, obiettivo numero uno. Secondo Michele Moretti di Sportitalia, per settimana prossima è fissato un nuovo incontro per discutere sulla situazione in essere tra il presidente del Torino Urbano Cairo e gli agenti del giocatore. C’è l’Inter in prima fila, dietro Juventus e Milan. L’obiettivo è quello di far abbassare le pretese dei granata che continuano a chiedere 40 milioni di euro. L’Inter spera di acquistarlo ad un costo minore. L’Inter sta cercando di far valere quel gradimento del calciatore e trasformarlo in realtà. Cairo ovviamente non disdegna offerte anche estere. L’idea è quella di chiudere intorno ai 30 milioni di euro con l’inserimento di Cesare Casadei, che piace ai granata.