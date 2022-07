Skriniar il nome per fare cassa: Inter sicura! Tesoretto anche da altro − Sky

In casa Inter, si lavora per raggiungere il famoso tesoretto dei 60 milioni di euro per sistemare i conti. Skriniar rimane l’indiziato principale nonostante l’incontro non positivo con il PSG

IL NOME PRINCIPALE − Inter al lavoro per le uscite dopo un giugno da assoluta regina del calciomercato in entrata. Marco Demicheli di Sky Sport aggiorna sulla situazione: «L’Inter adesso è concentrata sulle uscite dopo le tante entrate. Milan Skrniar è il nome più importante anche per andare a sistemare i suoi conti. L’Inter dovrà fare un tesoretto anche con gli ingaggi da scaricare: Arturo Vidal, Ivan Perisic, Alexis Sanchez. L’Inter fa una valutazione di 80 milioni di euro per Skriniar. Ieri è avvenuto incontro PSG-Inter senza risoluzione».