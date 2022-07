Acquafresca: «Dybala-Inter? Parole Marotta di varia lettura. Accadrà…»

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Marotta su Dybala. Nonostante si parli di chiusura all’Inter, il suo futuro ancora rimane da scrivere. Il pensiero di Acquafresca

VARIE LETTURE − Robert Acquafresca, ex giocatore del Cagliari e con un passato all’Inter, ha parlato così della spinosa questione Dybala. Il futuro della Joya rimane ancora incerto: «Che ne pensa delle parole di Marotta su Dybala? Le dichiarazioni di Beppe Marotta possono essere lette in vari modi. Ma per Paulo Dybala potrebbe accadere qualcos’altro al di là dell’Inter». L’ex giocatore si è espresso su Tmw.