Che Lazio! Immobile piega il Bayern Monaco in Champions League

Una super Lazio vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Immobile stende il Bayern Monaco che chiude anche in dieci: 1-0 all’Olimpico.

GRAN SUCCESSO – La Lazio piazza il primo colpaccio degli ottavi di Champions League: 1-0 sul Bayern Monaco. Cominciano meglio i bavaresi, con al 7’ palla giocata da destra su Harry Kane e tiro alto da ottima posizione. Ma la Lazio non sta a guardare e reagisce con una battuta alta di Luis Alberto. Sfiora lo 0-1 poco dopo la mezz’ora Leroy Sané, su punizione a un passo dallo specchio. Appena iniziata la ripresa l’occasionissima ce l’ha Gustav Isaksen, smarcato in area da un tocco sublime di Luis Alberto su errore di Dayot Upamecano, ma attende un attimo prima del tiro in piena area e Manuel Neuer lo mura. All’ora di gioco si arrende Elseid Hysaj, infortunio e dentro Manuel Lazzari. Ma l’episodio decisivo è al 66’: palla in area giocata su Isaksen, tiro non granché ma dopo aver calciato Upamecano lo prende in maniera folle sulla tibia. È rigore, nettissimo, e anche rosso per il difensore francese (disastroso). Freddissimo Ciro Immobile dal dischetto, Neuer spiazzato e 1-0 Lazio al 69’. Con un uomo e un gol in più i biancocelesti gestiscono il risultato, portandolo fino al 90’. Ha una chance in contropiede Felipe Anderson proprio nell’ultimo minuto prima del recupero, lanciato a destra attende un attimo in più e quando calcia trova l’opposizione. Poi ci prova anche Pedro ma Neuer blocca.