Champions League, precedenti Inter e Barcellona: serve una riscossa!

Inter e Barcellona è ormai una classica della Champions League. Le due squadre sono state pescate nel gruppo C insieme a Bayern Monaco e Viktoria Plzen. I precedenti sono nettamente a favore dei catalani

CHAMPIONS LEAGUE: I PRECEDENTI TRA INTER E BARCELLONA

Se col Bayern Monaco vige tanto equilibrio (vedi articolo), col Barcellona la storia è completamente diversa. Urge una riscossa immediata nel doppio confronto. Al momento, sono quattordici i precedenti (10 in Champions League) con otto vittorie catalane, quattro pareggi e due vittorie dell’Inter. L’unico successo nerazzurro nella Coppa dalle grandi orecchie è datato 2010 nella magica notte di San Siro, semifinale d’andata di Champions League. Uno storico 3-1, fondamentale per l’accesso in finale. L’altra vittoria è invece è arrivata nel 1970 in Coppa delle Fiere. Negli altri precedenti, dominio Barcellona: 1959 Barcellona-Inter 4-0; 1959 Inter-Barcellona 2-4; 2003 Barcellona-Inter 3-0; 2009 Barcellona-Inter 2-0; 2010 Barcellona-Inter 1-0; 2018 Barcellona-Inter 2-0; 2019 Barcellona-Inter 2-1; 2019 Inter-Barcellona 1-2.