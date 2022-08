Champions League, l’Inter e le squadre ceche: Viktoria Plzen sfida inedita

Il confronto tra Inter e Viktoria Plzen sarà completamente inedito tra le due squadre. Entrambe sono state pescate nel gruppo C di Champions League con Bayern Monaco e Barcellona. I nerazzurri hanno però diversi precedenti con club cechi

CHAMPIONS LEAGUE: I PRECEDENTI TRA INTER E VIKTORIA PLZEN

Sarà un confronto completamente inedito tra Inter e Viktoria Plzen. Se contro Bayern Monaco (vedi articolo) e Barcellona (vedi articolo) sarà quasi una classica in Champions League, discorso diverso invece varrà per il club cerco. Al contempo però l’Inter ha sfidato per ben 20 volte squadre provenienti dalla Repubblica Ceca: Sparta Praga (10 volte), Slavia Praga (quattro), Zidenice, Dukla Praga e Kladno (due volte). Il bilancio complessivo è di nove vittorie, sei sconfitte e cinque pareggi.