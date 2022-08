Precedenti Lazio-Inter: da Vecino 81′ alla Coppa UEFA stravinta a Parigi

Lazio-Inter domani alle 20.45 sarà il piatto forte del venerdì in Serie A, aumentando la storia dei precedenti fra le due squadre. Che non si sono giocati solo in Italia e all’Olimpico.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Lazio-Inter numero 91 in trasferta. Discreto equilibrio, anche se sono più le vittorie biancocelesti: 33 contro 26, con 31 pareggi, per un totale di 114 gol fatti e 121 subiti. Guardando la sola Serie A (contando anche la prima sfida del 5 maggio 1929, vinta 1-0 dalla Lazio quando non esisteva ancora il campionato a girone unico), i capitolini se ne sono aggiudicate 29 (stesso numero di pareggi) con 22 affermazioni nerazzurre. Quello di Ivan Perisic nel 3-1 della scorsa stagione, il 16 ottobre 2021 su calcio di rigore per il momentaneo e illusorio vantaggio, è stato il centesimo gol interista, mentre quelli incassati sono 110. L’ultimo successo ospite risale al 29 ottobre 2018, 0-3 con doppietta di Mauro Icardi e rete di Marcelo Brozovic.

IL TRIONFO – Formalmente è “in trasferta”, anche se era la in campo neutro, la finale di Coppa UEFA 97-98. Il 6 maggio 1998, al Parc des Princes di Parigi, secondo ultimo atto di fila per l’Inter dopo quello perso ai rigori con lo Schalke 04 (lì ancora andata e ritorno): un trionfo. La squadra di Luigi Simoni passa dopo cinque minuti con Ivan Zamorano, poi al 60′ spettacolare raddoppio di Javier Zanetti con un tiro all’incrocio. Dieci minuti dopo contropiede di Ronaldo col suo gol “solito”, a porta vuota dopo aver scartato Luca Marchegiani. Era come una finale il 20 maggio 2018, lo “spareggio” Champions League risolto all’81’ col colpo di testa di Matias Vecino a dare il 2-3 ai nerazzurri. Ma l’uruguayano Lazio-Inter domani lo giocherà in biancoceleste. Nei precedenti complessivi (anche in casa) 74 vittorie Inter, 47 Lazio e 59 pareggi, 285 gol fatti e 205 subiti.