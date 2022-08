Champions League, precedenti Inter e Bayern Monaco: perfetto equilibrio!

L’Inter è stata pescata nel gruppo C di Champions League insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen (vedi tutti i gruppi). Contro i bavaresi, vige un perfetto equilibrio nei precedenti

CHAMPIONS LEAGUE: I PRECEDENTI TRA INTER E BAYERN MONACO

Il Bayern Monaco è sicuramente una delle squadre favorite per vincere la Champions League (vedi focus). Nel gruppo C partirà senza ombra di dubbio con i favori del pronostico davanti all’Inter, al Barcellona e al Viktoria Plzen. Quella tra bavaresi e nerazzurri non è mai una sfida banale. Le squadre si incontreranno complessivamente per nove volte (tra andata e ritorno) nella loro storia. Negli attuali sette precedenti, vige un grande equilibrio: tre vittorie per l’Inter, tre per il Bayern Monaco e un pareggio. Il caso vuole che il tris di vittorie nerazzurre sia arrivato sempre fuori dalle mura amiche di San Siro. Due volte in Germania: la prima nel 1988 (Bayern Monaco-Inter 0-2), la seconda al Bernabeu di Madrid durante la storica finale del 2010 (Inter-Bayern Monaco 2-0) e la terza (ultimo precedente) in Baviera nel 2011 (2-3). Il Bayern Monaco, invece, ha sempre vinto al Giuseppe Meazza: 1988 (Inter-Bayern Monaco 1-3); 2006 (Inter-Bayern Monaco 0-2) e 2011 (Inter-Bayern Monaco 0-1).