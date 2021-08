Champions League, giovedì i sorteggi a Nyon. Ecco come e dove vederli

L’Inter ha cominciato nel migliore dei modi il cammino in Serie A liquidando per 4-0 il Genoa di Ballardini alla prima a San Siro. Adesso c’è il Verona venerdì sera al Bentegodi ma il giorno prima, giovedì, i nerazzurri capiranno quale sarà il loro girone in Champions League.

SORTEGGI – L‘Inter come detto ha cominciato nel migliore dei modi la propria stagione. Questa settimana appena cominciata è già molto importante perché i nerazzurri sfidano il Verona venerdì sera per fare bottini pieno in due gare ma conosceranno anche il girone di Champions League che affronteranno. Giovedì 18 infatti, a Nyon, la Uefa sorteggerà i raggruppamenti della nuova edizione della coppa dalle grandi orecchie. L’Inter è inserita nella prima fascia avendo vinto il campionato la scorsa stagione e le insidie nelle varie fasce (soprattutto nella seconda) non mancano affatto. Il sorteggio prenderà il via dalle 18 giovedì e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24, Canale 5 (in chiaro) ed Eurosport (visibile su Dazn o Sky) oltre che in streaming sul sito ufficiale Uefa, su Mediaset Play. Domani e mercoledì gli ultimi atti dei preliminari di Champions League con le ultime squadre da inserire nel tabellone delle partecipanti alla prossima edizione.