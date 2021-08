Thuram, Inter non esclude di non trattarlo più: appuntamento a gennaio? – TS

Thuram, l’infortunio ha certamente compromesso anche i piani dell’Inter che quasi certamente punterà su altri profili. Secondo “TuttoSport” però il club non esclude l’acquisto del francese: acquisto rinviato a gennaio?

THURAM OUT – Thuram si è fatto male al ginocchio sabato pomeriggio in un match di Bundesliga con il suo Borussia Monchengladbach. L’Inter la settimana scorsa aveva messo sul piatto 25 milioni per l’attaccante francese, ma è evidente che adesso ci siano troppi rischi, soprattutto quelli fisici legati al calciatore che dovrà stare fermo per circa due mesi. L’Inter però, specifica TuttoSport, non esclude di non trattarlo più, per questo la trattativa potrebbe essere rinviata a gennaio.

Fonte: TuttoSport