Cessione Inter, dagli USA diversi interessati! La posizione di Zhang – TS

Da settimane circolano voci di una possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Secondo Tuttosport, dagli USA si sarebbero palesati diversi interessati: Steven Zhang ha un’idea ben precisa

CESSIONE – Sarà una settimana importante per Steven Zhang. Secondo Tuttosport, nella giornata di venerdì, dove andrà in scena il CdA dell’Inter, il presidente nerazzurro presumibilmente chiarirà ai soci i programmi della proprietà per il futuro. I dubbi, secondo il quotidiano, riguardano la gestione a lungo termine del club vista l’assenza di risorse provenienti da Suning e dagli sponsor cinesi. Proprio a causa di ciò, è stato affidato a Goldman Sachs e Raine Group il mandato di cercare altri investitori.

POSIZIONE – Zhang spera di trovare un socio di minoranza ma, di fronte ad un’offerta da almeno 1,2 miliardi, gli scenari potrebbero cambiare. Negli Stati Uniti non mancano soggetti interessati all’Inter: negli ultimi mesi Steven Zhang ha trascorso diverso tempo in California, luogo in cui si trovano sia la sede di OakTree che numerosi imprenditori accostati al club nerazzurro, come Vivek Ranadivé, il proprietario della franchigia NBA dei Sacramento Kings. Gli scenari, in ogni caso, saranno più chiari dopo l’assemblea dei soci di venerdì.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi