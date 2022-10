Collovati: «Scudetto? Napoli coinvolto! Difficoltà per Inter e Juventus»

Fulvio Collovati in un’intervista a Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A con il Napoli a detta sua favorito, citando anche Inter e Juventus.

DUE IN DIFFICOLTÀ – Fulvio Collovati ha parlato di lotta scudetto in Serie A: «Fermo restando le palesi difficoltà della Juve e il cammino dell’Inter, credo che sia l’unica più squadra. Ma è troppo legato a Leao, a Theo e a un altro paio di giocatori. Il Napoli, invece, è un collettivo e il coinvolgimento è totale. Spalletti a Roma s’è concesso il lusso di tenere in panchina Raspadori fino alla fine: chi altro può farlo?».