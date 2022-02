Cerruti: «Derby, l’Inter ha buttato via una partita dominata! Ancora favoriti»

Alberto Cerruti, opinionista sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, ha parlato del derby tra Inter e Milan, della vittoria del Napoli e della lotta scudetto in Serie A.

IL DERBY – Alberto Cerruti parla della sconfitta dell’Inter contro il Milan: «È la sconfitta dell’Inter prima ancora della vittoria del Milan. L’Inter ha buttato via una vittoria dopo aver dominato, i cambi di Inzaghi sono stati decisivi. Non basta giocare bene e si devono sfruttare le occasioni avute. La squadra più forte resta l’Inter, che può solo buttare via questo scudetto come ha buttato via il derby. Il Milan ha l’allenatore migliore».

RIENTRATO – Cerruti parla anche della vittoria del Napoli, rientrato a tutti gli effetti nella corsa scudetto: «Il Napoli è tornato, ha vinto a Venezia con le stesse difficoltà dell’Inter. Una squadra che ha ritrovato Osimhen, ritroverà Koulibaly campione d’Africa, è un Napoli in piena corsa per lo scudetto».

LOTTA SCUDETTO – Cerruti conclude parlando della lotta scudetto: «Per lo scudetto non credo perché sono troppi i punti che la separano con l’Inter. Il quarto posto è il traguardo minimo per la Juventus, se non addirittura terzo posto. Sarà decisivo lo scontro diretto contro l’Atalanta in programma domenica. Allegri ha pagato colpe non sue, la Juventus darà filo da torcere a chiunque».

Fonte: Radio Anch’io Sport