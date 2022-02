De Paola: «L’Inter ha buttato via il Derby per colpa di Inzaghi. Inspiegabile»

Paolo De Paola, durante il suo editoriale a Tmw radio, ha parlato del Derby di Milano con la sconfitta dell’Inter condannando le scelte di Simone Inzaghi. Inspiegabile una sostituzione in particolare

RECUPERI E DERBY − De Paola analizza le prossime giornate e Inter-Milan: «Il prossimo turno è da brividi sia per la Juventus che per Inter e Napoli. Crocevia fondamentale per il campionato. Recuperi Inter e Atalanta? Calcolo anomalo, più avanti si andrà e peggio sarà sia per il campionato che per le stesse squadre coinvolte. Derby? L’Inter ha dominato la partita, ma ha buttato via il Derby per alcune scelte del proprio tecnico. Non puoi far uscire Calhanoglu per Vidal, questo aspetto dei cambi è stato analizzato poco. Nessuno ha fatto una domanda sulle sostituzioni. Inspiegabile questo cambio. Capisco la rimonta del Milan, ma c’è stato un harakiri dell’Inter spaventoso. La riapertura per lo scudetto è evidente. Juventus lontana ancora però attenzione perché le prime quattro sono coinvolte in gare difficili».