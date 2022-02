De Vrij rischia il posto in Inter-Roma: Inzaghi pensa a due ‘veterani’ − Sky

Stefan de Vrij potrebbe riposare in Inter-Roma, match di Coppa Italia. Inzaghi pensa ad un cambio in difesa con due veterani che si giocano il posto dal primo minuto

CAMBIO − È già vigilia di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. In vista della formazione che scenderà in campo domani a San Siro, Simone Inzaghi pensa a qualche rotazione. Occhio a Stefan de Vrij che potrebbe accomodarsi in panchina con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni regolarmente in campo. Come riporta Matteo Barzaghi, di Sky Sport, scalpitano Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio. Entrambi sono in lizza per prendersi il posto dell’ex Lazio.