Gosens: «Inter, surreale! Ecco cosa mi ha detto Inzaghi. E Percassi…»

Robin Gosens, nuovo acquisto dell’Inter nel mercato di gennaio, scalda i motori per tornare in campo. L’esterno tedesco è ancora ai box ma punta a tornare il più presto possibile. Intanto però ha rilasciato una lunga intervista alla rivista tedesca Kicker, tradotta da Gianluca Di Marzio.com.

SCELTA – Dopo aver già chiarito come mai Gosens abbia scelto l’Inter e non il Newcastle (vedi articolo), l’intervista di Gosens rivela altri dettagli sul suo trasferimento in nerazzurro. «Volevo ottenere il massimo dalla mia carriera sportiva, a Newcastle non avevo avuto quella sensazione dall’inizio. Trovo discutibile questo gigantismo, questo basare tutto sui soldi. Sono un romantico del calcio senza speranza. Non voglio credere che non possiamo fermare questa deriva, mi ripugna. Anche se è ovvio che ne traggo beneficio, mica ho un ingaggio da apprendista all’Inter. Inzaghi? Mi ha contattato subito, mi ha chiamato e ridendo mi ha detto: ‘Sembra che non farai più gol contro di me…».

TRASFERIMENTO – Gosens si è detto molto felice della sua scelta. Ma ecco come è arrivata la notizia dell’Inter. «Come ho saputo dell’Inter? È stato pazzesco! Lunedì sera avevo ricevuto diversi messaggi dal mio agente, ma ero già andato a letto. Ha detto che il direttore sportivo dell’Inter lo aveva portato nel suo ufficio di Milano e ha detto che voleva prendermi a gennaio. Si parlava di Inter già nel 2020 quindi sono andato cauto, ma lui mi ha rassicurato dicendomi che stavolta poteva andare davvero meglio. Tutto si è sviluppato molto velocemente, i club si sono incontrati e hanno subito cercato di far sì che le cose accadessero, quindi entro martedì sera ero abbastanza fiducioso che questa volta sarebbe successo davvero. Mercoledì l’Atalanta era già d’accordo all’Inter, sono andato a Milano nel pomeriggio perché il club voleva assicurarsi che mi fossi ripreso dall’infortunio, e giovedì dopo le visite mediche sapevo che sarei andato all’Inter. Davvero surreale».

ADDIO – Ciò che però non si spiega ancora è come mai l’Atalanta abbia lasciato andare Gosens a gennaio. «Questa domanda me la sono fatta anch’io. Quando ho salutato i compagni nello spogliatoio, sono andato nell’ufficio di Luca Percassi e gli ho fatto la stessa domanda: ‘Perché adesso?’. Mi ha detto: ‘Ne abbiamo discusso nel club e abbiamo convenuto che ti meriti questa possibilità con una squadra di alto livello. Hai lavorato per il club e hai sempre dato il massimo. Ora è arrivato questo top club e ti abbiamo lasciato andare. Te lo concediamo col cuore’. Questo mi ha toccato profondamente. Ci deve essere un po’ di umanità in questa faccenda da qualche parte. Poi il club mi ha comprato a un milione e mi ha venduto a una cifra considerevole: è stata una situazione win-win».

Fonte: Kicker Magazine