Cecchi: «Rigore Inter? Non prendetevela col VAR! Interpretazione»

In tanti si sono scagliati con la decisione di Ayroldi di confermare al VAR il rigore di Inter-Genoa per il contrasto fra Barella e Frendrup. Cecchi, a Radio Sportiva, pur stando dalla parte di chi non è d’accordo col fallo contesta alcune ricostruzioni.

IL DUBBIO – Stefano Cecchi non è dello stesso avviso dei “complottisti” che stanno criticando il rigore di Inter-Genoa: «L’arbitro lo dà in campo, non al VAR. Non mi si dica che prima non li davano, perché già negli anni di Concetto Lo Bello si inventavano i rigori. Come fate a dire che il VAR uccide il calcio? Su tanti episodi noi staremo a discutere per anni! L’intervento di Mike Maignan su Valentin Castellanos non è rigore, ma ci sono casistiche che possono dire che è rigore. Ci sono degli episodi al limite dove devi fare un interpretazione, che presuppone un’interpretazione contraria».