Cecchi: «Darmian non un campione, ma tutti lo vorrebbero in rosa»

Stefano Cecchi ha commentato in collegamento con Radio Sportiva la prestazione di Matteo Darmian e la sua importanza per la rosa dell’Inter. Queste sono state le sue parole di elogio per il calciatore.

TUTTOFARE – Matteo Darmian ha ben impressionato nelle sue due partite da difensore centrale di destra con l’Inter. Stefano Cecchi ha parlato in questo modo su Radio Sportiva del calciatore: «Darmian non è un campione, affatto. Il fatto è che tutti vorrebbero un giocatore così in rosa, fa tutto e lo fa bene. Nelle ultime partite ha giocato da braccetto e ieri ha anche segnato. In Serie A farebbe comodo a tutte le squadre un calciatore del genere».